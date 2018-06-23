Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Başer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1965 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk öğrenimini Çalatlı köyünde, orta ve lise tahsilini Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. Yozgat Barosu Muhasip Üyesi , Genel Sekreteri, Başkan Yardımcısı ve Yozgat Barosu Başkanı olarak üç dönem görev üstlendi. Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Üyeliği yaptı. Türkiye Kızılay Derneği Yozgat Şube Başkanlığı yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Yozgat Cezaevi İzleme Kurulu Üyeliği ile Dil ve Edebiyat Derneği Yozgat Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ak Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Baro Başkanlığı görevini aynı anda yürüttü. 24, 25 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. Milletvekilliği sürecinde Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı, Soruşturma Komisyonu Üyeliği ve Anayasa Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Adalet Komisyonu Üyeliği, Ak Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine devam etmekte. İngilizce ve Arapça bilen Başer, evli ve iki çocuk babasıdır.