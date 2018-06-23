Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibel Yıldırım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1966 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk orta lise eğitimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra 1985 yılında Erciyes üniversitesi İşletme Fak. bölümünden mezun oldu. Muhasebe Müdürü olarak özel bir şirkette 12 yıl çalıştı. 1999 yılında kendi adına Mali Müşavirlik ofisini açtı. Eğitimime devam ederek 2013 yılında Bağımsız Denetçi 2014 yılında Bağımsız Baş Denetçi oldu. 2003 -2008 yılında Ak Parti Mali İdari İşler Başkanlığı 2010-2011 yıllarında kadın kolları başkanlığı, 2011 yılı AK Partiden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. İç Anadolu Birliği Yozgat İl Başkanlığı ,İl İnsan Hakları kurulu üyeliği ,Yardım Sevenler Derneği yönetim kurulu üyeliği devam etmekte. Orta seviyede Fransızca bilen Yıldırım, evli ve iki çocuk annesi.