Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskender Minar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1974 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yerköy'de tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalışan Minar, AK Parti Genel Merkez Gençik kolları kurucu MYK ve MKYK üyesi olarak görev yaptı. 2007 ve 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden Yozgat'tan milletvekili adayı oldu. Minar, evli ve iki çocuk babası