İbrahim Ethem Sadef 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1980 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Yozgat’ta tamamladıktan sonra, ticarete atılan Sadef, aile şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat bölümlerinde yüksek öğrenimine devam etmektedir. Sadef, 7 yıl Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2 yıl merkez ilçe başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve Yozgat’ta ikamet etmektedir.
İbrahim Ethem Sadef kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Ethem Sadef kimdir? İbrahim Ethem Sadef kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568393 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568393.aspx
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