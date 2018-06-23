Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Ethem Sadef 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1980 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Yozgat’ta tamamladıktan sonra, ticarete atılan Sadef, aile şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat bölümlerinde yüksek öğrenimine devam etmektedir. Sadef, 7 yıl Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2 yıl merkez ilçe başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve Yozgat’ta ikamet etmektedir.