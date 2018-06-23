Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Keven 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1951 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 1978/1979 Ankara Gazi Enstitüsü beden eğitimi bölümünü bitirdi. 1973/1983 yılları arasında Diyarbakır’da çevre sağlık meslek lisesinde çalıştı. 1980 darbesinde görevinden uzaklaştırıldı. Çeşitli derneklerde, sendikalarda başkanlık ve yöneticilik yaptı. Yozgat halk evi kuruculuğu başkanlığı yaptı. 1978/1979 CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 1989/1995 SHP İl Başkanlığı yaptı. 1998/2011 yılları arasında CHP İl Başkanlığı yapmış olup, 2002/2007/2011/2018 yılları CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Keven, evli bir çocuk babası