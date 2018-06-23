Ali Keven 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1951 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 1978/1979 Ankara Gazi Enstitüsü beden eğitimi bölümünü bitirdi. 1973/1983 yılları arasında Diyarbakır’da çevre sağlık meslek lisesinde çalıştı. 1980 darbesinde görevinden uzaklaştırıldı. Çeşitli derneklerde, sendikalarda başkanlık ve yöneticilik yaptı. Yozgat halk evi kuruculuğu başkanlığı yaptı. 1978/1979 CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 1989/1995 SHP İl Başkanlığı yaptı. 1998/2011 yılları arasında CHP İl Başkanlığı yapmış olup, 2002/2007/2011/2018 yılları CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Keven, evli bir çocuk babası
Ali Keven kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ali Keven kimdir? Ali Keven kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568394.aspx
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