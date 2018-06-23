Nadir Ünal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.1987 Yozgat'ın Boğazliyan ilçesinde dogdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da tamamladı. Aile şirketinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.. CHP'de gençlik kolları başkanlığı ve son görev olarak kadın ve gençlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Evli 2 çocuk babası
Nadir Ünal kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nadir Ünal kimdir? Nadir Ünal kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568395 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568395.aspx
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