Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nadir Ünal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1987 Yozgat'ın Boğazliyan ilçesinde dogdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da tamamladı. Aile şirketinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.. CHP'de gençlik kolları başkanlığı ve son görev olarak kadın ve gençlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Evli 2 çocuk babası