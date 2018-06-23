Özgür Karslıoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.1968 yılında Yozgat Çayıralan ilçesinde doğdu. Açıkögretim Halkla İlişkiler Mezunu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde 25 yıl yöneticilik yaptı. Çocuk Yuvası Derneğinde 6 yıl başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Çeşitli özel kuruluşlarda yöneticilik yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve il eğitim sekreteri olarak görev yaptı Evli ve 3 çocuk annesidir.
Özgür Karslıoğlu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Karslıoğlu kimdir? Özgür Karslıoğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568396.aspx
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