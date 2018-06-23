Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin Bozdemir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Yozgat Akdağmadeni Hüyüklüalanı Köyü nüfusuna kayıtlı olup, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdi. 1994-1998 yılları arasında T.C. Başbakanlık Turban Genel Müdürlüğü’nde Personel ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmekte iken kurumumun özelleştirilmesi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) atandı. 1998 yılından beri BOTAŞ da görev yapmakta iken 27. Dönem milletvekilliği için istifa etti. Evli ve 2 çocuk babası