Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyit Yücel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1961 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Yozgat'ta, lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 1979 yılında memuriyete başladı. 1991 yılında A.Ü İbn-i Sina Hastanesinde Müdür Yardımcılığı, 1997 Devlet İstatistik Enstitüsünde Mali İşler Dairesi başkanlığında görev yaptı. 2000 yılında Türkiye Şeker Fabrikası AŞ. Genel Müdür Yardımcılığı, 2001 yılında Türkiye Şeker Fabrikası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. İyi derecede Almanca, orta derece İngilizce bilen Yücel, iki çocuk babası.