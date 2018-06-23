Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polat Türkmen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Polat Türkmen, 1 Ocak 1957'de Trabzon Araklı'da doğdu. Babasının adı Cafer, annesinin adı Türkan'dır. Maden Mühendisi; Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Maden Fakültesi'ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. Kilimli Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Zonguldak Spor Kulübü Üyeliği, Türk Ocağı Kurucu Üyeliği, Teknik Elemanlar Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Kilimli Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı, Trabzonlular Cemiyeti Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 22. ve 23. Dönem Zonguldak Milletvekili. İngilizce bilen Türkmen, evlidir.