Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Çolakoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

20/06/1978'de Çaycuma ilçesine bağlı Şehler köyünde doğan Ahmet Çolakoğlu, ilk ve ortaöğretimini Çaycuma'da, lise eğitimini ise İstanbul Avcılar İNSA Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimin Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini bitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolakoğlu, 1969'da kurulan aile şirketinde 2000 yılından bu yana yöneticilik yapmakta.