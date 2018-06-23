Ahmet Çolakoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.20/06/1978'de Çaycuma ilçesine bağlı Şehler köyünde doğan Ahmet Çolakoğlu, ilk ve ortaöğretimini Çaycuma'da, lise eğitimini ise İstanbul Avcılar İNSA Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimin Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini bitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolakoğlu, 1969'da kurulan aile şirketinde 2000 yılından bu yana yöneticilik yapmakta.
Ahmet Çolakoğlu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ahmet Çolakoğlu kimdir? Ahmet Çolakoğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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