Hamdi Uçar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Hamdi Uçar, 1963 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta, üniversiteyi ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1990 yılından bu yana ticaretle uğraşan Hamdi Uçar, AK Parti kurucu üyeliği, 2002'de Merkez İlçe Başkanlığı, 2006'da İl Başkanlığın 2014'de kadar yürüttü.
Hamdi Uçar kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hamdi Uçar kimdir? Hamdi Uçar kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568401 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568401.aspx
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