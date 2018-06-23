Züleyha Arıman 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.İlk, orta ve liseyi Zonguldak'ta bitiren Züleyha Arıman, 1992'de Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Zonguldak'ta mimarlık yapan Arıman, 2009'da AK Parti'den Zonguldak Belediye Meclis üyeliğine seçildi.
Züleyha Arıman kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Züleyha Arıman kimdir? Züleyha Arıman kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568402.aspx
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