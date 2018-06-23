Burhan Onuk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İlk ve orta öğretimini Kozlu Sivriler İlköğretim Okulunda okuyan Burhan Onuk, liseyi Uzunmehmet Lisesinde okudu. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Onuk, eski İl Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttü.