Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal Demirtaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1971 yılında Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. İlk eğitim hayatına Ballıca Köyü İlkokulu'nda, ortaokulu Bayat Köyü Ortaokulu'nda, liseyi Kdz. Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik bölümünde okudu. Eğitim hayatına 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak devam eden Ünal Demirtaş, 1993 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 20 yıl boyunca Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Demirtaş, meslek yaşamı boyunca, bugüne kadar Zonguldak'ta, Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerinin ve yakınlarının, tekel, tersane, inşaat işçilerinin, emeklilerin, değişik işçi ve memur sendikalarının, şirketlerin hukuk danışmanlığını ve avukatlığını yaptı. Bir dönem Ankara Barosu Basın ve Parlamento İlişkiler Komisyonu'nda da görev yapan Demirtaş, 2011 yılı milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Zonguldak 5. Sıra adayı gösterildi. 26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili