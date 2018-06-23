Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Yavuzyılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Deniz Yavuzyılmaz 1979 Zonguldak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta yaptı. Anadolu Lisesi’nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Yavuzyılmaz iyi derece İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor. Yavuzyılmaz bir süre serbest piyasada çalıştıktan sonra 2007 yılında Ankara’da “Dole Elektrik” adıyla kendi şirketini kurdu.Deniz Yavuzyılmaz Avrupa Sosyal Politikalar Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Demokrasi Derneği yöneticiliği, Uluslararası Af Örgütü üyeliği yanında aynı zamanda AKUT gönüllüsü olarak da görev yapıyor.