Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umut Başoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

02.10.1977 Zonguldak İli Çaycuma ilçesi doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimi Çaycuma, Ön Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Sekreterlik, Lisans Eğitimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme (Yönetim Organizasyon) Bölümü mezunu. 2011 yılından bugüne Tavukculuk Sektöründe, broiler tavukculuk, tavuk çiftliği inşaatları ve Tavuk Çiftliği makina ekipman firmasıyla hizmet vermektedir. 2009-2014 Yılları arası Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Genel Meclisi Üyeliği, 2011-2015 Yılları arası Cumhuriyet Halk Partisi Çaycuma İlçe Başkanlığı ve 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili aday adayı oldu. Eski CHP Zonguldak İl Başkanı