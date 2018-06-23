Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merve Kır 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1987 yılında Zonguldak'ta doğan Merve Kır, İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Kır, CHP Zonguldak İL Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. İngilizce ve Almanca dillerini biliyor.