Merve Kır 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.1987 yılında Zonguldak'ta doğan Merve Kır, İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Kır, CHP Zonguldak İL Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. İngilizce ve Almanca dillerini biliyor.
Merve Kır kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merve Kır kimdir? Merve Kır kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568407.aspx
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