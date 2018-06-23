Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğdem Şekerci 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1981 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Rize Hurmalık Köyü İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul Hasan Şadoğlu Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde üniversite öğrenimine başladı. 2004 yılında bölümünden 3. olarak mezun olarak "kimyager" unvanını kazandı. 2005-2007 tarihleri arasında ZKÜ Organik Kimya Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 2016 tarihinde BEÜ Eğitim Fakültesi Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Kimya Öğretmenliği belgesini almaya hak kazandı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler de 25. dönem Zonguldak Milletvekili aday adayı olmuş, 1 Kasım 2015’de gerçekleştirilen Genel Seçimler de 26. Dönem Zonguldak milletvekili aday adayı olmuştur. Çiğdem Şekerci, 2 dönemdir Zonguldak Gazeteci ve Yazarlar Derneği başkanlığı görevini sürdürmekte olup gazeteci Umut Şekerci ile evlidir.