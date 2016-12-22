Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığı endişelerini saklamayan Batılı ülkeler, Ankara ile Moskova’nın yeni dönemin kapılarını açtıklarını da belirtiyor. İngiliz yayın kuruluşu Times, Türkiye-Rusya yakınlaşmasını okuyucularına, “mantık evliliği” olarak duyurdu. Times yazarı Roger Boyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimr Putin’in ikili ilişkilerinin yeni bir dönemin kapılarını açtığını dile getirdi. İngiliz yazar “Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı’dan uzaklaşarak, Rus lider Putin’e doğru yaklaşıyor. Bu yakınlaşma kesinlikle Orta Doğu’nun yeniden şekillenmesi anlamına gelmektedir. Oyunun kuralları yeniden yazılıyor” ifadelerini kullandı. Rus Büyükelçi’ye yapılan suikaste de değinen Boyes “Moskova ve Ankara arasındaki oyunun kurallarını değiştiren ittifakı önlemek için yapılan başarısız bir girişim” diye değerlendirdi.