Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kenti yakınındaki Urum el-Kubra bölgesinde 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısını inceleyen bağımsız BM paneli raporunu tamamladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından BM Güvenlik Konseyine sunulan raporda, saldırının birden fazla sayıda ve tipte hava aracıyla yapıldığı belirtilerek, bölgede hava operasyonu düzenleyebilecek imkana sadece ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve Suriye rejiminin sahip olduğu kaydedildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırıyı gerçekleştirme ihtimalinin "çok düşük" olduğu değerlendirmesine yer verilen raporda, saldırının "Suriye uçakları tarafından gerçekleştirildiğinin yüksek ihtimal olduğu" yönünde bilgiler bulunmasına karşın bunu doğrulayacak delillere erişim imkanı olmadığı vurgulandı.

"Rejim güvenlik nedeniyle olay yerinde incelemeye izin vermedi"

Raporda saldırının kasıtlı mı yoksa kaza mı olduğunu tespit edecek delillere de ulaşılamadığı belirtildi.

Panel üyelerinin geç vize verilmesi nedeniyle ancak 5-9 Aralık tarihlerinde Suriye'ye gitme imkanı bulduğu aktarılan raporda, Suriye rejiminin güvenlik gerekçesiyle ekibin olay yerinde inceleme yapmasına izin vermediği ifade edildi.

Halep'e bağlı Urum el-Kubra bölgesinde 19 Eylül'de BM ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti.