Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mir TV'ye röportaj veren Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuş durumda. Birbirimizle iletişim kurmamakta, kurmak zorunda olursak da bunu minimum düzeyde yapmaktayız" dedi. Peskov, Büyükelçi Karlov suikastı ile ilgili ise "Türk tarafı bu olayın yaşanmasını istemezdi. Bu nedenle bu saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'e Peskov'un bu açıklaması soruldu. Kirby "Bu sözüyle neyi kastettiğini tam olarak bilmek zor. Ancak Rusya ile bir çok konuda diplomatik ilişkilerimiz var. Bazı konularda Moskova ile önemli farklılıklarımız olduğunun farkındayız ama diyalogda bir kesinti olmamıştır." yanıtını verdi.

Kirby, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki durum hakkında Salı günü telefonla görüştülerini de hatırlattı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, aynı röportajda NATO'nun genişleme çabalarından bir gecede vazgeçmesini beklemediklerini de söyledi. Sözcü, Putin'in 2018'de devlet başkanlığına aday olup olmayacaüına ilişkin soruya ise "Herkez önümüzdeki işleri ve projeleri düşünüyor. Kimsenin aklında seçimler yok" yanıtını verdi.

"Saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır"

Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "İki ülke liderleri bu olayın ilişkilerimizi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular." dedi. Saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını ve bunun Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinde benzersiz bir olay olduğunu söyledi.

Peskov, olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü anımsatarak, "İki ülke liderleri, bunun ve benzer provokasyonların hiçbir şekilde ilişkilerimizdeki pozitif gelişimi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nın güvenlik dahil olmak üzere en hassas alanlarda yakın iş birliğine devam etmesi için önemli bir itici güç olmalı." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında büyük iş birliği projeleri bulunduğunu belirten Peskov, "Türk tarafı bu olayın yaşanmasını istemezdi. Bu nedenle bu saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in olayı öğrendiği anlara ilişkin, "Putin kararlı bir şekilde bu provokasyonu kınadı ve terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade edilmemesi yönünde kararlılığını ortaya koydu. Bu, Putin için duygusal bakımdan oldukça ağır bir haber oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çatışma bölgeleriyle sınırı olduğunu ve son yıllarda Suriye'den ve diğer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sığınmacı kabul ettiğini anımsatan Peskov, "Ankara'nın sığınmacı konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafından büyük oranda karşılıksız bırakıldığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarında taşıyor." dedi.

Kaynak: Reuters, RAI, Mir TV, AA