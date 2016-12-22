Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, yaşanan şiddet olaylarının ardından Müslümanların ABD'ye girişi hakkındaki görüşünü soran gazetecilere, "Benim planlarımı öteden beri biliyorsunuz. Haklı olduğum kanıtlandı. Yüzde yüz kanıtlandı. Olanlar utanç verici." dedi.

"BU İNSANLIĞA KARŞI BİR SALDIRIDIR"

Trump, pazartesi günü meydana gelen Berlin saldırısıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, DAEŞ ve diğer militan gruplar için, "Kendi küresel planları kapsamında sürekli olarak Hristiyanları yaşadıkları yerlerde ve ibadet mekanlarında öldürüyorlar." demişti.

Ancak dün yaptığı açıklamada, daha önce Hristiyanlara yaptığı atfı kullanmayan Trump bu kez, "Bu insanlığa karşı bir saldırıdır ve mutlaka durdurulmalıdır." dedi.