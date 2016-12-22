Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'den Sir David Attenborough Salamander'in hikayesini böyle anlattı: "13. yüzyıl yazarlarının anlattığı üzere Büyük İskender'in ve ordusunun geçtiği nehirde yaşayan avrupa lekeli salamanderi İskender'in ordusuna büyük bir korku saldı. O gece İskender'in 4 bin askeri ve onların 4 bin adet atı bu nehrin sularından içmişti. Ancak bu salamander kesinle zararsız. Bu salamander hayatının büyük bir bölümünü karada geçirir. Nemli derisi yüzünden genelde rutubetli ortamlarda yaşayan tür çok nadir olarak görülür."