Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis sözcülerinden Pierrot Mwanamputu, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın görevi bırakması talebiyle ülke çapında salı gününden bu yana süren gösterilerde 275 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği protestolarda başkent Kinşasa'da 8 karakolun yağmalanıp ateşe verildiğini ve 34 belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldiğini kaydeden Mwanamputu, güvenlik tedbirleri kapsamında yeni yıla kadar polisin sokaklarda nöbet tutacağını bildirdi.

Muhalefet ise çok sayıda kişinin Kabila karşıtı olmaları nedeniyle gözaltına alındığını ileri sürdü.

Ülkedeki BM İnsan Hakları Direktörü Jose Maria Aranaz da güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasını kınadı.

DKC'de halkın 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen ay yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede seçimlerin düzenlenebilmesi amacıyla muhalefetin bir kısmı ile iktidar arasında eylülde başlatılan diyalog görüşmeleri, ekimde imzalanan bir anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmada, devlet başkanı seçimi için halkın Nisan 2018'de sandık başına gitmesi, Kabila'nın seçime kadar iktidarda kalması öngörülmüştü.

Ancak iktidar, muhalefetteki bazı partilerin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Güçler Topluluğuyla uzlaşmaya varamadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), güvenlik güçlerinin ülkede 20 Aralık'ta başlayan gösterilere müdahale etmesi sonucunda çıkan arbedede 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.