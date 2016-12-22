Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla "mobil okul" uygulaması başlatıldı. Bu projeyle 2011'den bu yana devam eden iç savaşın sekteye uğrattığı ders müfredatının kısmi de olsa telafi edilmesi hedefleniyor.

"Mobil okul" ya da "Eğitim otobüsleri" olarak isimlendirilen, derslik, kitap ve bazı eğitim gereçlerinin yanı sıra gönüllü öğretmenlerin hazır bulunduğu otobüsler, ülkenin güneyindeki Dera'nın doğusu ile Kuneytra'nın batı kırsalındaki mülteci kampları arasında belirli saatlerde düzenli bir program çerçevesinde dolaşıyor.

Okulun gönüllü öğretmenlerinden Eyyam Azize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Suriyeli sığınmacı çocuklar arasındaki okuma-yazma oranının düşmesinin ardından "Zeytin Dalı" derneği tarafından başlatıldığını ifade ederek, halihazırda her birinde bir şoför ile iki öğretmenin bulunduğu 4 otobüsün hizmet verdiğini belirtti.

"Programda, okuma-yazma öğretimi, matematik, İngilizce gibi dersler de yer alıyor"

Hedef kitlelerinin, özellikle okula hiç gidememiş yakın zamanda da gidemeyecek çocuklar olduğunu dile getiren Azize, "Çocuklarının eğitimi için yeni bir umut olan proje veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Mobil eğitim müfredatı, sadece psikolojik destek ve kısa hikayeler okumakla sınırlı değil. Programda, okuma-yazma öğretimi, matematik, İngilizce gibi dersler de yer alıyor." dedi.

Dera'nın El-Lecet bölgesinden El-Museyfirah beldesindeki mülteci kampına sığınan Suriyeli Ebu Ali el-Ferac da projeyi, değerli bir girişim şeklinde değerlendirerek, "Suriye rejiminin bombardımanları sonucu okullarını bırakmak zorunda kalan çocukların eğitim seviyesi, bu projeyle büyük oranda artacak. Ayrıca öğretmenlerin rahatlatıcı yollarla sunduğu program, daha önce okula adım atmamış çocukları, okuma-yazma öğrenmek için cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), geçen Mart ayında yayımladığı rapora göre, ülkedeki iç savaş nedeniyle Suriye ve çevre ülkelerdeki 2,8 milyon Suriyeli çocuk okullarda eğitim alamadı.