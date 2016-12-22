Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Itoigawa şehrinde meydana gelen yangının alevlerinden 140 bina etkilenirken, söndürme çalışamaları devam ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE SIÇRADI

Japonya'da 140 bina alev alev yandı. İtfaiye yetkilileri, yangının önce bir restoranda çıktığını ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradığını söyledi. Yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor. Olayda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden olmazken 2 kişi yaralandı. Yetkililer şimdiye kadar 273 evden, toplam 586 kişiyi tahliye etti.

Japon medyası, yangının halen sürdüğünü ve iki kişinin hafif yaralandığını bildirdi. 273 ev için ise tahliye tavsiyesinde bulunuldu.