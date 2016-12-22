Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

ÇİÇEK BIRAKTILAR

Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi. Rus geleneklerine göre açık tabutta yatan cenazenin başında şeref kıtası askerleri nöbet tutarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve diğer ziyaretçiler tabutun önüne çiçek bıraktılar.

"100 YILDIR BÖYLE TÖREN OLMADI"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanlığı'nı kastederek "Burada 100 yıldır böyle bir tören olmadı" dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından yönetilen dini tören ise Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yapıldı.

PUTİN KAHRAMAN NİŞANINI VERDİ

Karlov (62), Sovyetler Birliği döneminde mesleğe girmiş bir diplomattı ve 1990'lar ve 2000'li yıllarda Kuzey ve Güney Kore'de görev yaptıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye atanmıştı. Putin, Karlov'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Rusya'nın Kahramanı" nişanını verdi.

Putin bugün düzenleyeceği büyük basın toplantısını Karlov'un cenazesine katılmak için iptal etmişti.

Karlov, pazartesi akşamı Ankara'da katıldığı bir serginin açılışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.