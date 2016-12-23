Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin’deki Clarin gazetesi, öldürülen hayvanın nesli tükenmek üzere olan bir tür olduğunu yazarken, çoğu kişi de sosyal medyada yayımladıkları mesajlarda Maradona’yı sert ifadelerle eleştirdi. Maradona’nın hayvanı bizzat kendisinin avlayıp avlamadığı ise belli değil. Ünlü futbolcu konu hakkında henüz açıklamada bulunmadı.