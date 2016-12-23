Arjantin’deki Clarin gazetesi, öldürülen hayvanın nesli tükenmek üzere olan bir tür olduğunu yazarken, çoğu kişi de sosyal medyada yayımladıkları mesajlarda Maradona’yı sert ifadelerle eleştirdi. Maradona’nın hayvanı bizzat kendisinin avlayıp avlamadığı ise belli değil. Ünlü futbolcu konu hakkında henüz açıklamada bulunmadı.
Nadir bulunan antilobu avlayıp böyle poz verdi
23.12.2016 - 06:48 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin’in efsanevi futbolcusu Diego Maradona, bir elinde tüfek, diğer elinde nadir bulunan bir antilop ölüsü ile verdiği pozla tepkilere yol açtı.
Etiketler : arjantin,
431474 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431474.aspx
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