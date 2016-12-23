Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

40 bini aşkın kişi otobüslerle şehirden çıkarılırken, 5-6 bin kadar Haleplinin kendi özel araçlarıyla şehirden ayrıldığı bildirildi. Dün son olarak 4 bin kişinin daha tahliye edildiği açıklandı. İç savaşın en şiddetli yaşandığı kent olan Halep’teki tahliyeler, geçen hafta başlamıştı. Kentten çıkarılanlar muhaliflerin kontrolünde bulunan batıdaki İdlib’e götürüldü. Ağır yaralı siviller ise Türkiye’ye getirildi. Hâlihazırda Türkiye’de tedavi altında bulunan yaralı sayısının 170’den fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, ısrarlara rağmen muhaliflerin kontrolündeki Halep’in doğusunda hâlen binlerce sivil Suriyelinin şehri terk etmediği öğrenildi. Söz konusu kişilerin, hiçbir şekilde Halep’i terk etmeye niyetleri olmadığı bildirildi. Halep'i terk etmeyenlerden bazıları ise yıkılan evlerinin arasında halen sağlam eşya bulma ümidi ile arama yaptıkları görüldü.