Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör saldırısı ile sarsılan Alman hükûmeti, OHAL’in bir adım öncesi olarak kabul edilen, güvenlik tedbirlerini artırmak maksadıyla Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamını genişletmek için düğmeye bastı. Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert “Breitscheidplatz’daki Noel pazarına yönelik saldırı, suçluların, mümkün olan en büyük hasara yol açabilmek için çok işlek olan kamu yerlerini seçtiklerini açık bir şekilde göstermiştir. Federal hükûmet, kamu yerlerindeki video gözetlemelerini daha iyi hâle getirmek ve böylece Almanya’daki güvenliğin daha da artırılmasını sağlayabilmek için Verileri Koruma Yasası’nda değişiklikler yapılmasını öngören tasarı kabul edildi” dedi.

HER YER İZLENECEK

Spor ve eğlence alanlarının, alışveriş mağazalarının ve Noel pazarlarının da daha iyi izlenmesi gerektiğini anlatan Seibert, federal polis tarafından kameralarla gözetlenen tren istasyonları ve havalimanlarının yanı sıra özel otobüs şirketi ve araba vapuru terminallerinin de gözetim altında tutulabileceğini bildirdi. Bu arada, olayın meydana geldiği pazar alanında anma törenleri de devam ediyor. Köln’de yaşayan Türkler de olay yerine giderek ölenleri anma törenine katıldı. Meydandaki taş duvara Almanca olarak “Berlin ile birlikteyiz” yazan Türkler, katliam alanına karanfiller bıraktı.