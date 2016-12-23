Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shhaideh, seçilmesi durumunda Romanya tarihindeki sadece ilk kadın başbakan değil, aynı zamanda ilk Türk ve ilk Müslüman başbakan olacak. Kırım'dan Romanya'ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olan tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaided, 2015'te Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.