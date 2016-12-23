Shhaideh, seçilmesi durumunda Romanya tarihindeki sadece ilk kadın başbakan değil, aynı zamanda ilk Türk ve ilk Müslüman başbakan olacak. Kırım'dan Romanya'ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olan tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaided, 2015'te Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.
Romanya’da Müslüman Türk başbakan önerisi
23.12.2016 - 07:32 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, partisinin başbakanlık için Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'e Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'i önerdiğini duyurdu.
Etiketler : romanya,
431493 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431493.aspx
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