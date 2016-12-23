Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine Fırat Kalkanı Operasyonu hakkında bilgi verdi. Şehit sayısının 14’ten 16’ya yükseldiği söyleyen Bakan Işık, “Bölgeye huzur ve demokrasi vaadiyle yapılan bu operasyonlar, bugün itibariyle bölgeyi belki de tarihinin en ciddi karmaşasına ve kargaşasına sürükledi. Bölge âdeta kan ve gözyaşı deryasına döndü. Suriye’den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk” ifadelerini kullandı. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın DAEŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu tarafından da desteklendiğini belirten Işık, “Suriye’nin kuzeyindeki belirli bir bölgenin DAEŞ’ten ve her türlü terör tehdidinden arındırılması hedeflenmektedir. Cerablus, Er Rai ve DAEŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık’ın kurtarılmış olması operasyonlarda mühimdir. Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında DAEŞ terör örgütünden bin 5 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca DAEŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hâle getirilmiştir. Bir yandan DAEŞ’e karşı mücadele ederken, diğer yandan da bölgedeki PKK/PYD/YPG unsurlarıyla da mücadele edilmesi gerekmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hâle getirilmiştir” şeklinde konuştu. Öte yandan süren operasyonlarda 67 DAEŞ’li daha öldürüldü.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin, “Yaralanan 85 askerimiz, Sağlık Bakanlığı 112 ekipleri ve UMKE’ler tarafından tedavi edilmek üzere ülkeye getirildiler ve şu anda tedavileri devam ediyor. Askerlerimizin 4’ünün sağlık durumu biraz daha ciddi” bilgisini verdi.