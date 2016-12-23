Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gattas'ın, hile yapmak ve güvenliği ihlal etmenin yanı sıra Filistinli tutuklulara yasa dışı yollardan telefon temin etme suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

İsrail Parlamentosu Knesset'te bugün düzenlenen oturumda, Arap milletvekili Gattas'ın dokunulmazlığının kaldırılması oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dokunulmazlığının kaldırılması İsrail polisinin Gattas'ı sorgulamasına ve suçlu bulunması halinde tutuklanmasına olanak sağlıyordu.

İsrail polisi, Knesset'te Arap milletvekili Basil Gattas'a "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" suçlamasıyla yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.