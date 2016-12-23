Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak 45. başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer silah konusunda birbirini takip eden açıklamalar geldi.

PUTİN: NÜKLEER GÜCÜMÜZ HAVUNMA SİSTEMLERİNİ DELMELİ

Putin, dün yaptığı bir konuşmada Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini bildirmişti."Stratejik nükleer güçlerin potansiyelini, mevcut ve geliştirilen tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füzelerle güçlendirmemiz gerekiyor. Diğer güçlerimizi de Rusya'ya yönelik her tür askeri tehdidi etkisiz hale getirebilecek seviyeye çıkartmalıyız." diyen Putin us silahlarının "kendilerini ispat ettiğine" işaret ederek Rusya'nın potansiyel tüm tehditlerden daha güçlü olduğun söylemişti.

Putin'in bu açıklamaları ardından bir açıklama da Trump'tan geldi.

TRUMP: ABD NÜKLEER KAPASİTESİNİ GENİŞLETMELİ

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında Trump, terörle mücadelede nükleer silahların kullanılmasını desteklediğini söylemişti.

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nükleer silah altyapısına işaret ederek, bunun modernleştirilmesi için gelecek 30 yılda 1 trilyon doların üzerinde harcama yapılması gerektiğini vurguluyor.

ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor.