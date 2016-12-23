Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Suriye hakkında açıkalamalarda bulundu. Şoygu Suriye'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Benim açımdan, Suriye'nin genelinde bir ateşkesin sağlanmasına çok yakınız" ifadelerini kullandı. Şoygu ayrıca Halep'teki tahliye sürecinin de tamamlandığını söyledi.