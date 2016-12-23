Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Suriye hakkında açıkalamalarda bulundu. Şoygu Suriye'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Benim açımdan, Suriye'nin genelinde bir ateşkesin sağlanmasına çok yakınız" ifadelerini kullandı. Şoygu ayrıca Halep'teki tahliye sürecinin de tamamlandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de ateşkesi sağlamaya yakınız
23.12.2016 - 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de ateşkesi sağlamaya yakınız" açıklamasını yaptı.
Etiketler : sergey şoygu,suriye,ateşkes,
431574 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431574.aspx
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