Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamı Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen 12 kişinin öldüğü, en az 49 kişinin yaralandığı TIR saldırısının şüphelisi İtalya'da vurularak öldürüldü.

MİLANO'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelinin Milano'da girdiği silahlı çatışmada vurulduğunu uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. İtalya İçişleri Bakanı, kısa süre sonra basın toplantısı düzenleyecek.

ALMAN POLİSİ TUNUSLU ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEYDİ

Pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda, 12 kişi ölmüş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçmıştı. Alman polisi, günlerdir Tunus asıllı Anis Amri'nin peşindeydi ancak İtalya'da öldürülen kişinin kimliği henüz açıklanmış değil.

Alman Federal Savcılığı, Amir'in parmak izlerinin TIR'ın ön kısmında, çeşitli noktalarda bulunduğunu doğrulamıştı.

AİLESİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tunus'taki ailesi, dün oğullarına polise teslim olması çağrısı yapmıştı. Ağabeyi Abdülkadir Amri "Kardeşim beni dinliyorsa, ailemiz için teslim olmasını istiyorum. Rahatlayacağız. Yaptığı söylenen şeyi yapmışsa, cezasını çekecektir. Ama ben kardeşimin masum olduğuna eminim. Ekonomik nedenlerle evden ayrılmıştı, terör nedeniyle değil" demişti.

Ailesi, Anis Amir'in İtalya'da üç buçuk yıl hapis cezası yattıktan sonra 'bambaşka bir anlayışla' hapisten çıktığını söylüyor.

ABD'NİN UÇUŞ YASAĞI LİSTESİNDE

Amerikan New York Times gazetesi ise, Amri'nin uçuş yasağı listesinde olduğunu ve en az bir kere Telegram uygulaması aracılığıyla DAEŞ'le bağlantıya geçtiğini yazmıştı.