Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Libya'da uçak kaçırıldı haberi... Libya'da Afriqiyah Havayolları’nın Sebha'dan Trablus'a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı kaçırıldı. Uçağı kaçıran hava korsanlarının eski Libya lideri Kaddafi yanlısı olduğu öne sürülüyor.



KORSANLAR TESLİM OLDU

Sebha’dan Trablus’a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağı kaçırılarak Malta’ya iniş gerçekleştirmişti. 111 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan ve Malta’ya indirilen uçakta ilk olarak kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi serbest bırakıldı. Ardından ikinci bir grup ile 44 kişinin serbest bırakılması sonucu serbest bırakılanların sayısı 109’a yükseldi. Uçağı kaçıran 2 hava korsanı teslim olurken, korsanların iltica talep ettiği bildirildi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havaalanına iniş yaptı.

LİBYA'DA UÇAK KAÇIRILDI, İLK AÇIKLAMA

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" yazdı.

Malta basını korsanların Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğunu iddia ediyor.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ'NİN BIRAKILMASINI İSTİYORLAR

El Bilad gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre uçağı kaçıran 2 hava korsanı Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bırakılmasını istedi. Malta basını da korsanların Kaddafi yanlısı El Fetih el Gadida adlı örgüte mensup olduklarını duyurmuştu.

Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda.

Afriqiyah havayollarına ait A320 model uçağın etrafında özel tim askerlerinin olduğu açıklandı. Yolcu uçağının çevresinde operasyon için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı'nın korsanlarla pazarlıkları yürüttüğü ileri sürüldü.

Olayın ardından havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazı uçakların ise İtalya’nın Sicilya adasına yönlendirildiği açıklandı. Uçakta 82 erkek 28 kadın ve bir bebek olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu açıklandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, uçaktaki kadın ve çocukların bırakıldığını açıkladı. Reuters uçaktan kurtarılan grubun tahliyesine dair bu görüntüyü paylaştı. Başbakan Muscat ilk olarak 25 yolcunun serbest bırakıldığını duyurdu.

YOLCULARIN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI

Uçaktaki yolcuların tamamının uçaktan çıkartıldığını açıklandı. Muscat Twitter'dan yaptığı son açıklamada uçak mürettebatının da uçaktan tahliye edildiğini yazdı. Uçaktaki 118 kişinin tamamının Libyalı olduğu belirtildi. Libyalı meclis üyesi Hadi el-Saghir uçağı 2 hava korsanının kaçırdığını söyledi.

Saghir, Libya Temsilciler Meclisi üyesi Abdusalem Mrabit'in, hava korsanlarının 20'li yaşlarının ortasında ve Tebu kentinden oldukları bilgisini ilettiğini söyledi.

EL BOMBASI İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddiaya göre saldırganların birinin elinde el bombası bulunuyor. Başka bir iddiaya göre saldırganlar yolcuları serbest bırkacaklarını ancak uçuş personelini bırakmayacaklarını söylediler.

MALTA'DAKİ SON UÇAK KAÇIRMA HADİSESİ

Malta'da en son uçak kaçırma olayı, 23 Kasım 1985'te yaşanmıştı. Mısır Havayollarına ait Boeing 737 tipi uçak, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Mısır'ın başkenti Kahire'ye seyrederken üç hava korsanı tarafından kaçırılmıştı. Kendilerini "Mısır Devrimi" olarak adlandıran hava korsanları, uçağı Libya'ya götürmek istemiş ancak uçak, yeterli yakıtı olmadığı için Malta'ya indirilmişti. Malta'ya gelen Mısırlı askerler, yaklaşık 24 saatin ardından uçağa baskın düzenlemiş, olayda 62 kişi yaşamını yitirmişti.







GEÇEN HAFTA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçen hafta cuma günü aynı havayolu şirketinin bir uçağı silahlı saldırıya uğramıştı. Uzak mesafeden açılan ateşte bir başka Airbus gövdesinden hasar almıştı.

Libya Havayolları'nın CEO'su Fatih El-Şatti ise kim oldukları bilinmeyen bir silahlı grup tarafından kaçırılmış ve 47 gün sonra 8 Aralık'ta serbest bırakılmıştı.

Ekim ayında ise AB yetkililerini taşıyan küçük bir uçak Malta'da düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.



9 Haziran 1997'de de Malta Hava Yolları’na ait La Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırılmıştı. Korsanlar, Papa'ya suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması amacıyla eylemi gerçekleştirmişti.