Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısında Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin; Yakın zamanda bir trajedi yaşandı. Bunun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri etkilemek için yapıldığını düşünüyorum. Peki bu ilişkileri etkileyecek mi? Hayır. Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek için daha çok çaba sarfedeceğiz. İlişkimizde yaşanan bir durgunluktan sonra daha da ileri gitmek için ortak bir zemin bulmayı başardık" ifadelerini kullandı.

HALEP'İN TAHLİYESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Halep'in tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamalarda Halep'te tahliyenin Türkiye'nin çabaları olmadan mümkün olamayacağını belirtti. Putin, "Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı. Gelecek aşama ülke genelinde bir ateştes. Siyasi diyaloglar devam etmeli.