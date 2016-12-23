Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun, Kuzey Kore'ye nükleer heveslerinden vazgeçmesi çağrısına, Pyongyang yönetimi "sizi ilgilendirmez" yanıtını verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yapılan açıklamada, "Görevi Kuzey Atlantik bölgesinde 'barış ve güvenliği savunmak' olan NATO'nun hakkı olmadığı halde Kuzey Kore'nin işlerine burnunu sokması normal karşılanamaz." ifadesine yer verildi.

NATO, KUZEY KORE'Yİ KINAMIŞTI

NATO'yu ABD'ye hizmet etmekle suçlayan Kuzey Kore, örgütün tek amacının Güney Kore ve ABD'nin komünist rejimi devirme çabalarına destek vermek olduğunu belirtti. NATO, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve balistik füze programını geliştirmeye devam etmesi ve kışkırtıcı ve tehdit edici açıklamaları nedeniyle sert şekilde kınamıştı.

KUZEY KORE, BM YAPTIRIMLARINA KARŞI SAVAŞ TEHDİDİNDE BULUNDU

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından getirilen son yaptırımlara tepki olarak savaş tehdidinde bulundu.

KCNA'da yayınlanan bildiride, BMGK'nın yaptırımlar konusundaki kararının, Kore Yarımadasında olası bir savaş tehlikesi yaşattığı belirtildi. "Yaptırımın" adeta savaş ilanı anlamına geldiği kaydedildiği bildiride, "yaptırımlar konusundaki kararı kabul eden ABD ve diğer ülkelerin, kararın sonuçlarından tamamen sorumlu olacağı" ifade edildi.

KÖMÜR İHRACATINA SINIRLAMA GETİRİYOR

Yaptırımın, Kuzey'in egemenliği ihlal eden "herhangi yasal dayanağı olmayan bir suç belgesi" olarak nitelendirildiği bildiride, ülkenin nükleer denemeleri, "ABD ve diğer düşman güçlerin nükleer tehdidine ve pervasız yaptırımlarına karşı kendini savunma ve karşı koyma hakkı" olarak savunuldu.

Yeni yaptırım, ülkenin para birimi cinsinden önemli kaynakların kontrol altında tutulmasını amaçlayan diğer kısıtlamaların yanı sıra, Kuzey'in kömür ihracatına sınırlama getiriyor.

YAPTIRIMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

BMGK tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısını 30 Kasım'da kabul etmişti.

Güney Kore ve Japonya hükümetleri, BMGK'nin yaptırımlarına ek olarak onlarca Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve işletmenin ülkeyle finansal anlamda ilişki kurmasını yasaklamıştı.

"BİZ BUNU BİR SAVAŞ İLANI OLARAK GÖRÜYORUZ"

ABD yönetimi ise temmuz ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-u yaptırım listesine eklemişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek, "Biz bunu bir savaş ilanı olarak görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, 2006 yılından başlayan nükleer denemelerinin beşincisini 9 Eylül 2016'da yapmıştı. Güney Kore ordusu, bunun Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olduğunu ve 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini açıklamıştı. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi üzerine ülkeye daha fazla yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.