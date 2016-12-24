Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "BMGK'nın kararı, İsrail politikasına büyük bir tokattır." ifadesine yer verdi. Ebu Redine, bu kararla İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası düzeyde kınandığı ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise kararın, BMGK'dan çıkan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar, barış ve güvenliğin zaferidir. Karar, barış ve güvenliğin, yerleşim birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle değil, işgalin sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve askıda kalan sorunların çözümüyle gerçekleşeceği konusunda uluslararası görüş birliğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Aşravi, "Kararın, uluslararası kanunlara göre barış fırsatını yok eden yerleşim birimlerini yasa dışı ve savaş suçu kabul etmesi gerekirdi. Bu gibi kararların İsrail'i caydırmayacağını biliyoruz ancak bunlar dünyanın, yerleşim birimlerine razı olmadığını gösteriyor. Yerleşim birimlerinin devam etmesi, bölge ve dünya için çok tehlikeli." diye konuştu.