Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bass, “İlk aşamadaki bazı değerlendirmelerimizin hedeften şaştığını fark ettik. Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz” dedi. ABD’nin PYD/YPG ile ilişkilerinin ne düzeyde olduğunun sorulması üzerine Bass, DEAŞ’a karşı savaşan ve DEAŞ’ı Suriye ile Irak’ta kontrol ettiği alanlardan çıkarmakta kararlı olan bir dizi Suriyeli gruba destek sağlamayı sürdürdüklerini belirtti. Bu arada Bass’ın, PYD/PKK’ya askeri yardımda bulunduklarını ve örgütün sınırda hakimiyet kuşağı kurmasına destek verdiklerini reddetmesine karşın Amerikan ordusu sahada terör örgütünü desteklemeyi sürdürüyor. Haseke’deki gazeteciler, bu yıl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan ve Harab Işk’taki Amerikan üslerine indiğini, örgütün konvoylarına askeri nitelikli büyük kargolar yüklendiğini gördü. PYD/PKK, Suriye-Türkiye sınırının Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölümünü de, ABD desteğiyle ele geçirdi. Haseke’deki kontrolünü genişletmesi, Kobani’yi aldıktan sonra Tel Abyad’a hakim olması ve üçünü birleştirmesi ABD Hava Kuvvetlerinin tam desteği sayesinde mümkün oldu.