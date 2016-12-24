Vahşet, hayvan hakları örgütü PETA’nın gizlice çekilmiş görüntüleriyle belgelendi. Timsahların önce boyunlarının arka tarafı kesiliyor ve hareket etmelerinin önlenmesi için omurgalarına şiş geçiriliyor. Daha sonra derileri yüzülen hayvanlar 3-4 saat büyük acılar içinde can veriyor. Hayvanlar çiftlikte çoğu zaman, bedenlerinden bile küçük bölümlerde tutuluyor. PETA insanları timsah derilerinden yapılmış kemer ve çanta almamaya çağırdı.
Timsahların diri diri derisini yüzüyorlar
24.12.2016 - 08:41 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vİetnam’daki çiftliklerde timsahların diri diri derileri yüzülüyor.
Etiketler : timsah,
431802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431802.aspx
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