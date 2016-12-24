Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahşet, hayvan hakları örgütü PETA’nın gizlice çekilmiş görüntüleriyle belgelendi. Timsahların önce boyunlarının arka tarafı kesiliyor ve hareket etmelerinin önlenmesi için omurgalarına şiş geçiriliyor. Daha sonra derileri yüzülen hayvanlar 3-4 saat büyük acılar içinde can veriyor. Hayvanlar çiftlikte çoğu zaman, bedenlerinden bile küçük bölümlerde tutuluyor. PETA insanları timsah derilerinden yapılmış kemer ve çanta almamaya çağırdı.