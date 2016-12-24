Vahşet, hayvan hakları örgütü PETA’nın gizlice çekilmiş görüntüleriyle belgelendi. Timsahların önce boyunlarının arka tarafı kesiliyor ve hareket etmelerinin önlenmesi için omurgalarına şiş geçiriliyor. Daha sonra derileri yüzülen hayvanlar 3-4 saat büyük acılar içinde can veriyor. Hayvanlar çiftlikte çoğu zaman, bedenlerinden bile küçük bölümlerde tutuluyor. PETA insanları timsah derilerinden yapılmış kemer ve çanta almamaya çağırdı.