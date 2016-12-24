Endonezya’da kaydedilen görüntülerde, motosikletiyle ilgilenen adam kontrolden çıkan otomobilin sesini duyarak irkiliyor.
Aracın, 2 çocuğun üzerine doğru geldiğini gören adam, çocukları kucaklayarak ani bir hareketle kenara atlıyor.
Kahraman adam ve çocuklar arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.
2 çocuğu böyle kurtardı
24.12.2016 - 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adam 2 çocuğu böyle kurtardı.
Endonezya’da kaydedilen görüntülerde, motosikletiyle ilgilenen adam kontrolden çıkan otomobilin sesini duyarak irkiliyor.
Etiketler : endonezya,kaza,
431851 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/431851.aspx
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