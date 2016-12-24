Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya’da kaydedilen görüntülerde, motosikletiyle ilgilenen adam kontrolden çıkan otomobilin sesini duyarak irkiliyor.

Aracın, 2 çocuğun üzerine doğru geldiğini gören adam, çocukları kucaklayarak ani bir hareketle kenara atlıyor.

Kahraman adam ve çocuklar arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.