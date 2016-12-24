Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "BMGK'nın kararı, İsrail politikasına büyük bir tokattır" ifadesine yer verdi.

Ebu Redine, bu kararla İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası düzeyde kınandığı ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiğini belirtti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise kararın, BMGK'dan çıkan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar, barış ve güvenliğin zaferidir. Karar, barış ve güvenliğin, yerleşim birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle değil, işgalin sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve askıda kalan sorunların çözümüyle gerçekleşeceği konusunda uluslararası görüş birliğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

KARARIN UYGULAMAYA GEÇMESİ ÖNEMLİ

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, hareketinin, kararı destekleyen ülkeleri takdir ettiğini belirtti.

Sadece Yahudi yerleşim faaliyetleri değil, tüm işgalin bitirilmesi için alınan bu kararın somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kasım, Filistinlilerin yerleşim faaliyetlerine karşı direnme hakkı konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

TARİHİ BİR ZAFER

Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Filistin halkı ve dünyanın tüm özgür insanları için tarihi bir zaferdir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, kararın ayrıca BMGK'nın tutumunda köklü bir değişimi yansıttığı ve İsrail'in işgal politikalarının tehlikesinin idrak edildiğini gösterdiği ifade edildi.