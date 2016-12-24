Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha vuruldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin geçiş noktasında mevzilenen DAEŞ'li teröristler Türk komandolarının ani baskınıyla etkisiz hale getirildi. Baskın sonrası çıkan çatışmada 20'den fazla DAEŞ'li terörist öldürülürken komandoların burnu bile kanamadı.

Yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada terör örgütü DAEŞ'e ait 141 hedefin imha edildiğini duyurdu. 24 Ağustos'ta başlayan El Bab operasyonunda TSK'nın desteklediği ÖSO güçleri, El Bab'ı kuşatmış durumda.