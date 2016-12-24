Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü DAEŞ'ten kurtarma operasyonuna katılan ABD askerlerinin sayısı açıklandı. Şu an cephede olan Amerikan askerlerinin sayısı 5 binden fazla.

Reuters haber ajansına konuşan bölgedeki askerlerin komutanı albay Brett G. Sylvia, ikinci ayını dolduran ve yavaş ilerleyen operasyonu hızlandırmak için ABD desteğinin arttığını söyledi. Albay Syliva, son durumu "İşbirliğimizi derinleştiriyoruz" sözleriyle duyurdu.

Iraklı Binbaşı Kerim Ziyab, Iraklı üst düzey komutanlar ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla Perşembe ve Cuma günleri ortak bir toplantı yapıldığını söyledi. Toplantıda, operasyonun bir sonraki aşaması masaya yatırıldı.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Musul'ın kurtarılmasına şimdiye kadar daha çok hava saldırılarıyla destek veriyordu. Uluslararası ajanslar, özellikle güneydeki Kayyara askeri üssünde görev yapan az sayıdaki ABD askerinin fotoğraflarını daha önce geçmişti.

Haziran 2014'ten bu yana DAEŞ'in elindeki kentin henüz dörtte biri kurtarılabildi. Irak ordu birlikleri, peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin katıldığı operasyonda, cephedeki silahlı unsurların sayısı 100 bini geçiyor.



Terör örgütü ise, özellikle bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı ateşleriyle sokak savaşındaki ilerlemeyi yavaşlatıyor.

Irak ordu birlikleri, Musul'un ortasından geçen Dicle Nehri'nin doğusunda yer alan dört yerde daha kontrolü sağladı. Irak devlet televizyonunun haberine göre, ele geçirilen yerler arasında Polis Akademisi binasının bulunduğu nokta da var.

Musul'un içerisinde halen 5 bin kadar DAEŞ teröristinin bulunduğu tahmin ediliyor. Haşdi Şabi'nin batı cephesinden ilerleyip kuzeydeki peşmerge güçleriyle birleşmesiyle, kent tamamen kuşatılmış durumda.