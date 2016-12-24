Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı "Suriye'de bir payımız var ama hiçbir şey yapmadık" başlıklı makalesinde Halep ve Suriye konusunda Obama yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Esed rejiminin, Rusya ve İran'ın da desteğiyle 5 yıldır süren iç savaşta sayısız katliama imza attığını belirten McCain, Halep'in rejimin eline düşmesinin bir nedeninin de "Obama'nın başarısız Suriye politikası" olduğunu savundu.

"Halep için bir şey yapmadı"



McCain, şu değerlendirmeyi yaptı:"Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğunu taşımaktan bahsediyor ancak Halep için başka bir şey de yapmadı. Kadın ve çocukları, hastane ve fırınları hedef alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık."

Halep'te yaşananların Ruanda ve Srebrenitsa'yı anımsattığını ve buna karşılık dünyanın hiçbir şey yapmadığını ifade eden McCain, durumu "ahlaki çöküntü" ve "sonsuz utanç" şeklinde nitelendirdi.