Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da Türkler, komünist rejimin Müslüman ve Türkleri din, dil, örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı 24 Aralık 1984 tarihindeki asimilasyona karşı verilen mücadeleyi düzenledikleri etkinliklerle andı.

Siyasi geleneğini bugün ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) sürdürdüğü eski Komünist Partisi (KP) döneminde Mleçino’ya yakın Gorno ve Dolno Prahovo (Tosçalı ve Amatlar), Başevo (Hallar) ve Çernigovo (Karamusollar) köylerinden 3 bini aşkın kişi, 1984 yılında bir araya gelerek, baskıcı rejime karşı protesto düzenlemişti.

Bölgeye gelen polis güçleri halkı coplayarak dağıtırken, protestoların organizatörleri Belene toplama kampına sürülmüştü.

Eski komünist rejiminin, nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanlara karşı giriştiği asimilasyon kampanyasının 32. yıl dönümünde, verilen mücadelenin kahramanları anıldı.

Ülkenin güneydoğusunda Kırcaali’ye yakın Ardino kentine bağlı Mleçino (Eğridere) köyünde, 24 Aralık 1984 tarihinde yaşanan komünist zulümleri bir kez daha hatırlayanlar gözyaşı döktü.

Ülkede 1989 yılında kansız darbe ile devrilen tek partili rejimin 1984 yılında din, dil, örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı Türkler, Türkiye’ye yarım milyona yakın insanın göçü ile sonuçlanan asimilasyon kampanyasını unutmadıklarını ifade ettiler.

Mleçino köy camisinde mevlit okunması ile başlayan anma törenin ardından havaya, barış sembolü olan güvercinler uçuruldu. Ardından Borovitsa ve Mleçino’dan öğrenciler 24 Aralık olaylarına adanmış şiir dinletisi sundular.

Mleçino olayları ile ilgili Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanların oylarına talip siyasi partiler ayrı ayrı etkinlikler düzenledi.

Yeni kurulan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin organizasyonundaki törene, partinin Genel Başkanı Lütvi Mestan’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Filibe Konsolosu Murat Muhaciroğlu, Balkan Rumeli Konfederasyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Bursa ve İzmir BALGÖÇ Temsilcileri, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Belene toplama kampı mağdurları katıldı.

Törende Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu yaptığı konuşmasında, bundan 32 yıl önce başlatılan mücadelenin bugün yenilendiğini, Mleçinoluların başlattıkları bu hak arama mücadelesi için kendilerine teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Filibe Konsolosu Murat Muhacıroğlu buradaki soydaşların verdikleri kahramanca direnişlerin hiç unutulmamasını, gelecek nesillere bunların aktarılması gerektiğini ifade etti. “Çocuklarımızın diline, dinine ve kültürüne nasıl sahip çıkılması gerektiğini öğretelim” diyen Muhacıroğlu, tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere de sağlık diledi.

DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan bu anma etkinliklerinin hiçbir partinin olmadığını, sadece Türklerin ve Müslümanların olduğunu ifade etti. Bulgarlaştırma sürecine karşı bu meydana gelerek tepkilerini veren halkımız asıl kahramanlarımızdır diyen Lütfi Mestan, “Er veya geç 24 Aralık Bulgaristan’daki tarih kitaplarına altın harflerle yazılacaktır” dedi.

HÖH ayrı bir etkinlik düzenledi

Anma töreni kapsamında ayrı bir etkinlik düzenleleyen, parlamentoda grubu olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı da 1984 yılına dek Türklerin ve Müslümanların isimlerinin değiştirilmesinin birlik ve beraberliğin olmamasından dolayı meydana geldiğini söyledi. Geçmişin sağladığı deneyimden ders alınması gerektiğini belirten Karadayı, “Bugün de sadece birlik ve beraberlik içerisinde haklarımıza sahip çıkabiliriz“ dedi.

HÖH’nin törenin de partinin genel başkan yardımcıları, Bulgaristan ve Avrupa Parlamentosu’ndaki HÖH milletvekilleri, Kırcaali ilinden belediye ve meclis başkanları, Türkiye’den Balkanlılar Derneği ve Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği başkanları da katıldı.