Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da bomba alarmı! Dün 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının şokunu atlatamayan Rusya, ikinci şoku yaşıyor. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 tren istasyonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Bomba ihbarı sonrası Rus polisi, başkent Moskova'daki Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.



RİA Novosti haber ajansına da bilgi veren Rus acil durum yetkilisi, "Bomba ihbarı içeren telefonların gelmesinin ardından Kazan ve Leningrad tren istasyonlarının her birinden yaklaşık bin kişi tahliye edildi. Yaroslav tren garından da 750 kişi tahliye edildi" dedi.



BOMBA ARAMA EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Yetkili, tren istasyonlarına bomba arama ekiplerinin gelmesinin beklendiğini de söyledi.

Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonları Moskova'nın merkezinde yer alıyor ve birbirlerine çok yakın noktalarda bulunuyor.

Her gün binlerce insan ulaşımlarını bu istasyonlar üzerinden sağlıyor.